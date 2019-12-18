Trabzonspor'da son dakika transfer haberi! Ndiaye geliyor...

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanmaya başladı. Karadeniz temsilcisinin hedefindeki isim bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Badou Ndiaye...

18 Aralık 2019, Çarşamba 11:18 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da son dakika transfer haberi! Ndiaye geliyor...

Bu sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor'da ara transfer çalışmaları başladı. Orta sahaya transfer yapmak isteyen bordo mavililerin hedefindeki isim bir dönem Osmanlıspor ve Galatasaray'da forma giyen Ndiaye

The Telegraph, Premier Lig ekiplerinden Stoke City'nin Badou Ndiaye'nin maaş yükünden kurtulmak için Senegalli futbolcuyu gözden çıkardığını ve Trabzonspor'un 48 saat içerisinde Ndiaye'yi Türkiye'ye getirebileceğini yazdı. Haberde transferin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralamayla gerçekleşebileceğine yer verildi.

Premier Lig'de bu sezon Stoke City formasıyla 13 maçta forma giyen Badou Ndiaye, gol ve asist katkısı veremedi. (TRTSPOR)


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