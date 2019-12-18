Bu sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor'da ara transfer çalışmaları başladı. Orta sahaya transfer yapmak isteyen bordo mavililerin hedefindeki isim bir dönem Osmanlıspor ve Galatasaray'da forma giyen Ndiaye.

The Telegraph, Premier Lig ekiplerinden Stoke City'nin Badou Ndiaye'nin maaş yükünden kurtulmak için Senegalli futbolcuyu gözden çıkardığını ve Trabzonspor'un 48 saat içerisinde Ndiaye'yi Türkiye'ye getirebileceğini yazdı. Haberde transferin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralamayla gerçekleşebileceğine yer verildi.

Premier Lig'de bu sezon Stoke City formasıyla 13 maçta forma giyen Badou Ndiaye, gol ve asist katkısı veremedi. (TRTSPOR)



