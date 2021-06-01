İlk etapta menajer önerisi olarak Trabzonspor'un gündemine gelen Marek Hamsik konusunda somut adımlar atılıyor. Geçtiğimiz hafta yönetimle yaptığı görüşmede, "Önceliğim değil ancak durumuna bakalım. Büyük oyuncu" diyen teknik direktör Abdullah Avcı, bu kez Hamsik için daha net konuştu ve "Mali şartlarımıza uyacaksa takıma büyük katkı sağlar" mesajını gönderdi. Bunun üzerine yönetim de süreci başlattı. Gervino ve Bruno Peres transferindeki menajer ekibini görevlendiren Bordo-Mavililer, resmi temaslara başlıyor. EURO 2020 öncesi Slovakya Milli Takımı'nın kampında bulunan Hamsik'in, Göteborg ile 30 Ağustos'a kadar sözleşmesi var. Ancak Mart ayında İsveç kulübüyle anlaşan tecrübeli oyuncu istediği takdirde bedelsiz şekilde ayrılma hakkına sahip.

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Tavan ücret ve imza parası...

Hafta içinde yapılacak görüşmelerde öncelikle Hamsik'in maddi anlamdaki talepleri masaya yatırılacak. Garanti ücret konusunda 1.5 milyon Euro'yu tavan ücret olarak belirleyen Trabzonspor Yönetimi, bonservis maliyeti bulunmadığı için Gervinho ve Peres transferlerinde olduğu gibi yine imza parası kozunu kullanacak. Eğer Hamsik'in istekleri çok yüksek olmaz ise 2 senelik kontrat üzerinden süreç yürüyecek.

Safa Can Konuksever