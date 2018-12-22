Ünal Karaman yönetiminde Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ı kadro dışı bırakan Trabzonspor son haftalarda çıkışa geçti. Zirveye doğru adım adım giden Bordo-Mavili takımda devre arası yapılacak transferlerde taraftar tarafından merak ediliyor. Peki Trabzonspor'da kimler gidecek? Kimler gelecek? İşte tranfserler büyük merak konusu. İşte 22 Aralık Cumartesi son dakika transfer haberleri ve detaylar...

Tolga Zengin transferi yattı

Onur Kıvrak'ın kadro dışı bırakılmasından sonra kaleyi genç Uğurcan Çakır'a emanet eden Trabzonspor, Esteban'ın da sözleşmesini feshetmesinden sonra tecrübeli bir alternatif için eski talebesine yönelse de sonuca ulaşamadı.

Beşiktaş'ta forma bulamayan Tolga Zengin ile temas kuran bordo-mavililer, kariyerine Trabzonspor'da devam etmesi için teklifte bulundular. Ancak 35 yaşındaki file bekçisinin yıllık 1.3 milyon Euro'luk ücreti Trabzonspor'a çok geldi ve transfer kapandı.

Trabzonspor'un hedefi Okan Kurt!

Ligde Çaykur Rizespor mücadelesi ile ilk devreyi tamamlayacak olan Trabzonspor’un, 4 Ocak’ta açılacak transfer döneminde ilk rotası Almanya olacak.

Bordo-Mavililer, 3. Lig’de Fortuna Köln forması giyen 23 yaşındaki merkez orta saha Okan Kurt için temasa geçecek.

Bu bölgede kadro derinliği sağlamayı planlayan Fırtına, devre arasında bu transferi bitirmeye çalışacak.

Bu sezon Okan, ligde 14 maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.

Kasımpaşa'da Onur Kıvrak bombası!

Mustafa Denizli’yi teknik direktörlük görevine getirdikten sonra hedef yükselten Kasımpaşa, transferde de büyük oynuyor.

Devre arasında şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro kurmaya hazırlanan Lacivert-Beyazlılar, öncelikle kaleyi sağlama alacak. Kasımpaşa’nın görüştüğü isim Onur Kıvrak...

Trabzonspor’da kadro dışı kaldıktan sonra alacakları için TFF’ye başvuran Onur, devre arasında serbest kalabilir.

Özellikle Mustafa Denizli’nin tecrübeli file bekçisini takımda görmeyi çok istediği öğrenildi.

Sıcak bakıyor

Mevcut yönetim varken Trabzonspor’a geri dönmesi imkansız gözüken Onur’un İstanbul ekibinde görev yapmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Bu transferi zora sokan tek engel ise, 30 yaşındaki kalecinin Trabzonspor’da aldığı yüksek ücreti. Onur’un maaşı 2 milyon 250 bin Euro.

Burak Yılmaz - Oğuzhan Özyakup takası!

Geçtiğimiz sezon başında Çin ekibi Beijing Guoan’dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Burak Yılmaz, yıllık maaşının yanı sıra yaptığı sözleşme gereği Trabzonspor’un her puanından 12 bin 500 euro prim alıyor. Kasım ayında teknik heyet ve taraftarla yaşadığı sorunlar nedeniyle yönetim tarafından kadro dışı bırakılan golcü oyuncu, yattığı yerden cebini ekstradan doldurmaya devam ediyor.

Oğuzhan takası...

Burak Yılmaz kadro dışı kaldıktan sonra Trabzonspor, 10 puan topladı. Fırtına’nın kazandığı puanlar nedeniyle Kral, tam 125 bin euro yani 750 bin TL’den fazla gelir elde etti. 33 yaşındaki oyuncunun garanti ücreti de hesaba katılınca şu ana kadar 3 milyon TL civarında para kazandı. Bu büyük yükten kurtulmak isteyen Trabzonspor, devre arasında Burak’ı satacak. Beşiktaş’ın istediği oyuncu için Oğuzhan Özyakup’la takası düşünülüyor.