Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, “Sağ stoper işini çözdüğümüzde, yolumuza daha emin adımlarla çıkacağız” demesinin ardından gözler tamamen bu transfere çevrildi. Şu ana kadar 10’a yakın isimle görüşen Trabzonspor ’da, temaslar iyice sıklaştı. Bordo-Mavililer’in Avusturya kampı 20 Temmuz Çarşamba günü başlıyor ve yönetim de ikinci etap çalışmalarına mutlaka yeni stoperi getirmek istiyor. En yakın gözüken hedef Boyata konusunda önemli mesafe katedildi. 2.2 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden Hertha Berlin ile uzlaşma sağlanılsa da Alman ekibi parayı nakit istiyor. Fırtına ise taksitlere bölmeye çalışıyor. Boyata transferini yedekte tutan Karadeniz ekibi, Denayer, Bozaer gibi bonservisi elinde olan iki yıldızın menaceriyle görüşmelere devam ediyor. 2 yıl önce Trabzonspor’un kapısından dönen Sviatchenko ise yeniden gündeme geldi ve maliyet araştırması yapılıyor.

Djiku’nun 1 senesi kaldı

Radara takılan son oyuncu; Alexander Djiku. Strasbourg’un 27 yaşındaki stoperi, uzun süredir Trabzonspor’un izleme ekibi tarafından takip ediliyor. Fransız ekibiyle 1 yıl kontratı kalan Djiku için Hoffenheim başta olmak üzere başka kulüpler de devrede. Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen 1.82 boyundaki savunmacı, geçen sezon Ligue 1’de 31 maça çıktı.