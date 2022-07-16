Kasımpaşa’dan Eren Elmalı ile Doğucan Haspolat’ı renklerine bağlayan, bek bölgesine Danimarkalı milli oyuncu Larsen’i getiren, Denswil’le yeni kontrat imzalayıp Nwakaeme’nin yerine de Trezeguet’yi alan Trabzonspor’da ana gündem stoper. Şampiyonlar Ligi sezonunda Vitor Hugo’nun yanına nokta atışı bir takviye yapmak isteyen Bordo- Mavililer, 1.5 aylık periyotta 10’a yakın isimle görüşürken, artık son viraja girildi. Yönetim, 20 Temmuz’da Avusturya’da başlayacak ikinci etap kampına yeni stoperi getirmek istiyor. Hertha Berlin forması giyen Boyata’nın transferinde önemli mesafe kateden Karadeniz ekibi, listedeki diğer adaylarla son kez temas kuracak.

Sürpriz isimler de var

Bonservisi elinde bulunan Bazoer ve Florian Grillitsch’in yanı sıra Stefan Strandberg’le daha önce görüşme yapılmıştı. Aynı zamanda Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş ’ın gündeminde yer alan Jason Denayer’in menaceriyle de iletişime geçildi. Kaan Ayhan cephesinde ise Sassuolo’nun 5 milyon Euro’luk bonservis talebi devam ettiği için görüşmeler durma noktasına geldi. Stoper konusunda Trabzonspor’da hareketli günler yaşanırken, ismi sır gibi saklanan 2 oyuncunun daha olduğu ve çarşamba gününe kadar stoper transferinin biteceği öğrenildi.