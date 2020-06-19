Trabzonspor'da gözler sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sosa'ya çevrilmiş durumda... Sabah'ın haberine göre; Başkan Ahmet Ağaoğlu, son iki maçta sakatlığına rağmen takımı yalnız bırakmayan Arjantinli yıldıza, "Bizi bu kadar seviyorken, biz de seni istiyorken gel artık bu işi sonlandıralım" diyerek imza zemini oluşturdu.

34 yaşındaki orta saha, "Önce hedeflerimize ulaşalım başkanım. Sözleşme kolay" cevabıyla hem yeşil ışığı yaktı hem de Başkan'ın gönlünü fethetti. Sosa için bir iyi haber de sağlık heyetinden geldi. Arjantinli oyuncunun ilk 11 olmasa bile Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosuna girebileceği belirtildi.