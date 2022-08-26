Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ’a transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavili takımda Sörloth için girişimler devam ederken yeni gelişmelerde yaşanıyor.

TRABZONSPOR GİRİŞİMDE BULUNDU

Trabzonspor’un Sörloth için satın alma opsiyonluk kiralık olarak girişimde bulundu ancak oyuncuya Alman ve İspanyol kulüplerinin ilgisi var. Gelen haberlere göre Norveç'li golcü kariyerine Almanya'da devam etmek istiyor.









İSPANYA EKİPLERİ İLGİLENİYOR

Daha önce kiralık olarak İspanya ekibi Real Sociedad forması giyen 26 yaşındaki Alexander Sörloth, İspanya ekiplerinin de gözdesi oldu. Sörloth kariyerine Almanya'da devam etmemesi durumunda İspanya'ya transferine de sıcak bakıyor.

TRABZONSPOR KARİYERİ

Trabzonspor ile 49 maçta görev alan Alexander Sörloth 33 gol 11 asistlik performans sergileyerek sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.