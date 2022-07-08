MENÜ

Trabzonspor'da son dakika! Real Valladolid Flavio’ya talip

İspanya basını, La Liga’ya yükselen Real Valladolid’in Trabzonspor’un Brezilyalı oyuncusu Flavio ile ilgilendiğini yazdı. Süper Lig’den Ankaragücü ve Hatayspor başta olmak üzere pek çok talibi bulunan başarılı orta saha için İspanyol kulübünün resmi teklif yapması bekleniyor.

08 Temmuz 2022, Cuma 10:22 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor'da son dakika! Real Valladolid Flavio’ya talip

İspanya basını, La Liga’ya yükselen Real Valladolid’in Trabzonspor ’un Brezilyalı oyuncusu Flavio ile ilgilendiğini yazdı. Süper Lig ’den Ankaragücü ve Hatayspor başta olmak üzere pek çok talibi bulunan başarılı orta saha için İspanyol kulübünün resmi teklif yapması bekleniyor.

Son olarak kiralık olarak Giresunspor formasını terleten Flavio, 2020 yazında 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.


İlgili Haberler
Benfica, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...