İspanya basını, La Liga’ya yükselen Real Valladolid’in Trabzonspor ’un Brezilyalı oyuncusu Flavio ile ilgilendiğini yazdı. Süper Lig ’den Ankaragücü ve Hatayspor başta olmak üzere pek çok talibi bulunan başarılı orta saha için İspanyol kulübünün resmi teklif yapması bekleniyor.

Son olarak kiralık olarak Giresunspor formasını terleten Flavio, 2020 yazında 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.







