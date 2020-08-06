Kaptan kalacak mı gidecek mi? Trabzonsporlu taraftarların gelecek sezona dair en çok merak ettiği konulardan biri bu. Yönetim, Jose Sosa’yı tutmaya çalışıyor. 35 yaşındaki yıldıza senelik 2 milyon Euro’nun üzerinde bir rakam önerildi, beklemeye geçildi. Ailesiyle tatilde olan Sosa konusunda eski kulübü Estudiantes de çok ısrarcı. Fakat ibre Trabzonspor’u gösteriyor. Çünkü Estudiantes’in önerdiği rakam 1 milyon Euro’nun altında.

Üstelik Arjantin’de futbol konusunda ciddi bir belirsizlik var. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle ligin ne şartlarda başlayacağı açıklanmadı. Dolayısıyla Sosa’nın, eski kulübüne dönmesi şu aşamada zor.

Trabzonspor bekliyor

Her şeye rağmen Sosa ile Trabzonspor arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bordo-Mavililer, mevcut ekonomik şartlarda yapabileceği en iyi teklifi kaptana sundu ve bekliyor. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgi, süreç uzasa dahi Sosa’nın kalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu yönünde.