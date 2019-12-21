Avrupa’ya havlu atan Trabzonspor’da gözler ligdeki şampiyonluk yarışına çevrilirken, yönetim transfer çalışmalarında gaza bastı. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Bordo-Mavililer’de hedefteki isimler belirlendi. Stoper için Guangzhou RF’de forma giyen Dusko Tosic ve İran ekibi İstiklal’de oynayan Roozbeh Cheshmi’nin adı geçerken, orta sahada da gündem Stoke City’li Badou Ndiaye ve Nottinhgam Forest’li Joao Carvalho. Kanatlardaki adaylar ise Ludogorets’ten Jody Lukoki ile Eskişehir’den Jesse.

‘6 milyonumuz var’

Başkan Ahmet Ağaoğlu dün yaptığı açıklamada transfer bütçelerini açıkladı. Ağaoğlu, “6 milyon TL civarında bir paramız var. Bu rakamların dışına çıkarsak ya gelir getirici anlaşmalar yapacağız ya da oyuncu satacağız” dedi. Bordo- Mavililer’in patronu transfer için yeşil ışık yakarken, maliyeti düşük isimler için görüşmeler devam ediyor.

Maliyetleri çok düşük

Tosic 10 gün sonra boşa çıkarken, Cheshmi’nin de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Karadeniz ekibi, Ndiaye ve Carvalho için de kiralama formülü ile transferi bitirmek istiyor. Jesse ile Lukoki’nin de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olması Fırtına’nın iştahını kabartıyor.