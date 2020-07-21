Denizlispor yenilgisi sonrası ayrılmanın eşiğinden dönen Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir’in ayrılığının perde arkasına FANATİK ulaştı. Konyaspor yenilgisi sonrası yerel basının yayınlarını gören 41 yaşındaki teknik adam bu kez kesin kararını verdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile temasa geçen Çimşir, kesinlikle göreve devam etmeyeceğini bildirdi. Daha önce Çimşir’e hep destek olan Başkan da genç hocanın kararlı duruşu karşısında bu kez istifayı kabul etti, Çimşir dönemi sona erdi.

Teknik direktörlüğe muhteşem bir giriş yapan ve ilk 4 maçını kazanarak büyük destek alan Çimşir finali iyi yönetemedi. Son 6 maçta 1 galibiyet alabildi. Ligde 16 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik 2 mağlubiyet yaşayan Çimşir, Kupadaki 6 maçın 5’ini kazandı, sadece Denizli’de kaybetti.

İlgili Haberler Trabzonspor son dakika haberi! Yeni hoca adayları belli oldu



