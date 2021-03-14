Trabzonspor’da her geçen sezon yükselen performansıyla alkış toplayan Uğurcan Çakır, Avrupa’nın dev kulüpleri tarafından izleniyor. Son dönemde ise en ciddi takip İtalyan devi Juventus tarafından başlatıldı. Juve’nin scout ekibi, yeni ve gelecek vaat eden bir kaleci arayışında olduğu için 24 yaşındaki Uğurcan’ı listeye dahil etti.

Yetkililer beğeniyor

Sene başından beri sürekli performansını artıran Uğurcan, Juve yetkilileri tarafından beğeniliyor. Serie A ekibinin mevcut kadrosunda efsane eldiven Gianluigi Buffon’un 43 yaşına gelmesi ve artık veda zamanının yaklaşması, 30 yaşını aşan Wojciech Szczesny’ye alternatif aranması nedeniyle Uğurcan Çakır bir anda liste başına çıktı.





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Buffon örneği

Ayrıca Juventus’un 2001’den beri kadrosunda tuttuğu Buffon örneğinde olduğu gibi uzun yıllar kaleyi devralacak üst düzey ve genç bir isim aradığı aktarıldı.

Derbide dikkat çekti

Özellikle Fenerbahçe’ye 1-0 kaybedilmesine karşın yaptığı 6 kurtarışla maçın en iyi isimlerinden olan Uğurcan, Juventus tarafından daha da yakın takibe alındı.

Önemli karar

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da Türkiye’nin birinci kaleci olması beklenen Uğurcan için kısa zamanda önemli bir karar verilecek.

EURO2021 faktörü

Bordo-mavili eldiven için ya EURO 2021 beklenecek ya da turnuva öncesi daha ciddi taliplerle de çıkmadan transfer bitirilecek. Ancak bunun için de 24 yaşındaki kalecinin Trabzonspor’la sezon sonuna kadar göstereceği performans belirleyici olacak.









İngilizler yakın takipte

Uğurcan Çakır’ı Avrupa’da özellikle İngiliz kulüpleri de yakından takip ediyor. Liverpool ve Manchester United’ın scout ekiplerinin Uğurcan’ın forma giydiği maçları izlediği, rapor tuttuğu bildirildi.

Manchester United scout gönderdi

Geçen sezon da 24 yaşındaki eldiveni listesine alan Liverpool, takibini sürdürüyor. Manchester United’ın da pandemi koşullarına karşın Türkiye’ye scout göndererek detaylı rapor istediği ifade ediliyor. (Skorer)







