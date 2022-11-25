Süper Lig 'in son şampiyonu Trabzonspor , Dünya Kupası için verilen arada antrenmanlarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam ediyor. 29 kasımda Antalya'da kampa girecek olan Bordo-mavililerin hazırlık maçına çıkacağı takımlar da belli oldu. Trabzonspor'da yaşanan son gelişmelerin tüm detayları haberimizde...

İngilizler rakip oluyor

Fırtına’nın Dünya Kupası arasında hangi takımlarla hazırlık maçı oynayacağı netleşti. Bordo-Mavililer, Antalya kampında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ve Premier Lig takımlarından Crystal Palace ile karşılaşacak. Trabzonspor, 10 Aralık’ta ise Kocaeli Stadı’nda Kasımpaşa ile hazırlık mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Karadeniz ekibinin duruma göre 1 hazırlık maçı daha yapabileceği öğrenildi.

Tam 20 eksikle idman yaptılar

Trabzonspor’un dünkü idmanında izinlerini uzatan Uğurcan, Bartra, Eren, Hamsik, Siopis, Bakasetas, Enis Bardhi, Gbamin, Lahtimi, Trezeguet ve Umut Bozok ile milli takımlarında görev yapan Maxi Gomez, Larsen, Taha Altıkardeş ve Emrehan yer almadı. Hafif sakatlıkları bulunan Denswil, Taha Tepe, Doğucan, Yusuf Yazıcı ve Yusuf Erdoğan da idmanda yoktu. Uzun süreli sakatlıkları olan Dorukhan ile Serkan Asan’ın ise tedavileri sürüyor.

Yıldızlara özel program

Sakatlıktan dönen Edin Visca, dünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, ikinci kısımda salona geçti. Bosnalı yıldızın yanı sıra Naci Ünüvar da salonda antrenmanı tamamladı. Bu iki isime ek olarak Vitor Hugo özel program dahilinde çalıştı. 29 Kasım’da Antalya’da başlayacak kampta, Dünya Kupası’nda bulunan Gomez ve Larsen dışındaki tüm isimlerin yer alması bekleniyor.