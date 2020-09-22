Trabzonspor'da son dakika Ekuban gelişmesi

3-1 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasında sağ kalçasına aldığı darbe sonucu sakatlanan ve uyluk kasında kanama tespit edilen Caleb Ekuban için seferberlik var.

22 Eylül 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da son dakika Ekuban gelişmesi

Sağlık ekibi, yıldız forvete yoğun bir tedavi programı uyguluyor. 1 haftadır dinlendirilen Ekuban’ın kesin durumu perşembe günü netlik kazanacak. Yarın yeni testler yapılacak olan Ekuban’ın Malatyaspor karşılaşmasına yetiştirilmesi hedefleniyor. Teknik direktör Eddie Newton, ilk 11’de olmasa bile Ekuban’ı en azından kulübede koz olarak kullanmak istiyor. Sörloth’un gidişiyle takım için daha kıymetli hale gelen Ekuban’ın, yeni transfer Afobe ile uyum sağlaması oldukça önemli.

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