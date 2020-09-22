Sağlık ekibi, yıldız forvete yoğun bir tedavi programı uyguluyor. 1 haftadır dinlendirilen Ekuban’ın kesin durumu perşembe günü netlik kazanacak. Yarın yeni testler yapılacak olan Ekuban’ın Malatyaspor karşılaşmasına yetiştirilmesi hedefleniyor. Teknik direktör Eddie Newton, ilk 11’de olmasa bile Ekuban’ı en azından kulübede koz olarak kullanmak istiyor. Sörloth’un gidişiyle takım için daha kıymetli hale gelen Ekuban’ın, yeni transfer Afobe ile uyum sağlaması oldukça önemli.