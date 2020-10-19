Nwakaeme, Ekuban, Abdulkadir Parmak ve Flavio gibi önemli oyuncularından yoksun şekilde Başakşehir karşısına çıkan Trabzonspor, 5. haftada 2. mağlubiyetini aldı.

Yenilgiden çok takımın etkisiz görüntüsü can sıkarken, teknik direktör Eddie Newton da oyuncu hamleleri nedeniyle eleştirildi. Orta sahada yaşanan sıkıntıya çözüm üretemeyen, Hosseini’yi uzun süre ısındırmasına rağmen almayan İngiliz hoca özellikle taraftarların ve camianın hedef tahtasında... Yıldız isimlerin bu maçtaki yokluğunu göz önünde bulunduran yönetimin ise her şeye rağmen gidişatla ilgili Newton’dan detaylı bir rapor isteyeceği öğrenildi. Çünkü önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçı var.

Geleceği için kritik...

5 haftada 5 puan toplayabilen Trabzonspor’da Newton, eksiklerin dönmesini dört gözle bekliyor. Özellikle kritik Fenerbahçe mücadelesinde ortaya konulacak futbol ve alınacak sonuç, İngiliz teknik adamın kredisini yükseltmesi adına fazlasıyla önemli gözüküyor.