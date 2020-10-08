Trabzonspor'un yeni forveti Djaniny Semedo transferinde son anda aksilik çıkmıştı. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, 29 yaşındaki oyuncunun lisansının çıkması için gerekli olan evrakları göndermemişti. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamazken, Fırtına elinde bulundurduğu belgeleri Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderdi.

Josef'te de aynısı...

TFF de geçici lisans için futbolun patronu FIFA'ya başvuruda bulundu. 1 hafta-10 gün içerisinde sorunun çözülmesi ve Karadeniz ekibinin, Yeşil Burun Adalı oyuncu için lisans çıkartması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, Josef de Souza transferinde Al Ahli ile benzer bir sorun yaşamış ve FIFA, Brezilyalı oyuncuya forma giymesi için geçici lisans vermişti.