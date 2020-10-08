Trabzonspor'da son dakika! Djaniny Semedo işi FIFA'da
Trabzonspor, Al Ahli'nin gerekli belgeleri göndermemesi sebebiyle Djaniny Semedo'nun lisansını çıkaramamıştı. Kulüpler anlaşma sağlayamadı, TFF de tecrübeli oyuncunun Bordo-Mavili formayı giymesi için FIFA'ya başvurdu. 10 gün içerisinde sorunun çözülmesi bekleniyor.
Trabzonspor'un yeni forveti Djaniny Semedo transferinde son anda aksilik çıkmıştı. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, 29 yaşındaki oyuncunun lisansının çıkması için gerekli olan evrakları göndermemişti. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamazken, Fırtına elinde bulundurduğu belgeleri Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderdi.
Josef'te de aynısı...
TFF de geçici lisans için futbolun patronu FIFA'ya başvuruda bulundu. 1 hafta-10 gün içerisinde sorunun çözülmesi ve Karadeniz ekibinin, Yeşil Burun Adalı oyuncu için lisans çıkartması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, Josef de Souza transferinde Al Ahli ile benzer bir sorun yaşamış ve FIFA, Brezilyalı oyuncuya forma giymesi için geçici lisans vermişti.