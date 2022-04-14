Bu sezon ligde fırtına estiren ve açık ara farkla şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor 'un yıldız futbolcuları Avrupa'nın gündeminde. Bir süredir bordo-mavililerin Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas'ı takip altında tutan Sporting CP, bu transferi bitirmek için harekete geçti. İlk yapılan teklifte 10 milyon Euro'yu gözden çıkaran Portekiz ekibi, Trabzonspor'u ikna edemedi. Bunun üzerine yeşil-beyazlılar, tecrübeli futbolcunun sözleşmesindeki '12 milyon Euro'luk serbest kalma' maddesini karşılamayı göze aldı. Gelen haberlere göre Sporting CP, bu rakamı ödeyerek başarılı orta sahayı sezon sonunda renklerine bağlayacak.

LİVERPOOL, UĞURCAN İÇİN GEMİLERİ YAKTI

Bu arada Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için Liverpool'dan dev bir hamle geldi. İngiliz ekibinin başarılı file bekçisini sezon sonunda 25 milyon Euro'ya transfer etmek istediği iddia edildi.

Kaynak: Sabah





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