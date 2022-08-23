UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Kopenhag'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor , rakibini rövanşta Akyazı'da ağırlayacak. Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak temsilcimizde sürpriz bir Anastasios Bakasetas gelişmesi yaşandı.

Antalyaspor maçında sakatlanan ve kasık bölgesinde sorun yaşayan Yunan yıldız, Kopenhag maçı öncesi takımla birlikte antrenmana çıktı. Yunan futbolcunun son durumuna maç saatinde bakılacak ve başarılı orta sahanın kritik müsabakada oynayıp oynamayacağına karar verilecek.

Karşılaşma öncesi sakat oyuncularının sağlık durumu hakkında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şu ifadeleri kullandı:

''Marek Hamsik´in tedavisi devam ediyor. Olumlu gidiyor ama yarın bizimle olmayacak. Bruno geçen sene aşil tendonu kopmuştu. Serkan ve Hüseyin´i biliyorsunuz. Edin´in kolu kırıldı. Bir tek beklemediğimiz süreçte Bakasetas´ın geçen hafta oldu. Bu akşam tekrar bakacağız ama zor olur diye düşünüyorum. Bu akşam durumu daha net olur diye düşünüyorum. Peres şu an Brezilya´da. Sürecini geldikten sonra değerlendireceğiz. Dün lisansı çıkan oyuncumuz Lahtimi´yi de, ilk Şampiyonlar Ligi maçında olmadığı için yarın değerlendiremiyoruz.''





İlgili Haberler Abdullah Avcı: Bakasetas zor görünüyor



