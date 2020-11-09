Eddie Newton yönetiminde ligin ilk 7 haftasında sadece 5 puan toplayabilen Trabzonspor, İngiliz hocayı gönderdikten sonra Alanyaspor deplasmanına İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktı. Ligin lideri karşısında bu sezonki en derli-toplu futbolunu oynayan ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Bordo-Mavililer’de, artık gözler tamamen yeni hocaya çevrildi. Yönetimin her konuda anlaşmaya vardığı Abdullah Avcı’nın en genç yarın Trabzon’da olması bekleniyor.

Milli ara nedeniyle takıma 3 günlük izin verilirken, hazırlıklar çarşamba günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başlayacak. Bu antrenmanda yeni teknik direktör Abdullah Avcı da takımın başında olacak. 2 haftalık arayı mini bir kamp gibi gören Avcı, bu süreçte oynatmayı planladığı futbolun ve oyun anlayışının temellerini atmayı hedefliyor.

Yeni bir meydan okuma

Teknik ekibini önden Trabzon’a gönderecek olan Avcı için Trabzonspor macerası aynı zamanda yeni bir meydan okuma... Başakşehir’de şampiyon takımın temellerini atan Avcı, sonrasında büyük umutlarla gittiği Beşiktaş’ta beklentileri karşılayamamıştı. Kulübün içinde bulunduğu kriz nedeniyle sorun çeken Abdullah Avcı, Trabzon’da yeniden kalitesini ispatlamak ve takımı ayağa kaldırmak istiyor.









İlk kez İstanbul dışında

Uzun yıllar Başakşehir, eski adıyla İstanbul BŞB’yi çalıştıran Abdullah Avcı, 2011-2013 yılları arasında A Milli Takım serüveni yaşadı. Buradaki görevinden ayrıldıktan sonra 2014-2019 arası tekrar Başakşehir’in başında olan 57 yaşındaki teknik adam, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Siyah-Beyazlılar ile ligde 18 maça çıkan Avcı, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldıktan sonra 20 Ocak 2020’de Beşiktaş’tan ayrılmıştı. Eddie Newton öncesinde de Trabzonspor’la adı ciddi şekilde anılan tecrübeli hoca, rötarlı olarak göreve başlayacak. Abdullah Avcı kariyerinde ilk kez İstanbul dışında bir kulüp takımı çalıştıracak.

İşte Avcı’nın ekibi

Egemen Korkmaz | Yardımcı antrenör

Orhan Ak | Yardımcı antrenör

Özerk Tufan | Fizik performans antrenörü

Yaşar Çevikel | Psikolojik performans antrenörü

Haluk Güngör | Kaleci antrenörü

Caner Erol | Performans analisti







