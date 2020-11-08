Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. Deneyimli çalıştırıcı salı günü takımın başında ilk idmanına çıkacak.

Sabah'ın haberine göre; Hafta başında Trabzon'a gelecek olan 57 yaşındaki hoca, imza töreni sonrasında hemen planlarını da hayata geçirecek. Avcı'nın yönetimle yaptığı görüşmelerde, "Takımın önemli bir potansiyeli var ve bu potansiyeli ortaya çıkaracağıma inanıyorum. Yardımcılarımla birlikte takımı çok iyi analiz ettik, yanlışları ve doğruları biliyoruz. Kısa süre içerisinde kimliğimizi göstereceğiz" ifadelerini kullandı.