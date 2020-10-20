Eddie Newton’un ayrılması halinde Trabzonspor Yönetimi yeni teknik direktör konusunda zaman kaybetmek istemiyor. Daha önce Hüseyin Çimşir sonrası 3 kez görüşülen ancak anlaşılamayan Abdullah Avcı, Newton’un koltuğuna ilk aday. Yönetimin bir kanadı tecrübeli hoca ile temas kurarken, nabız yoklandı. Avcı’nın ise şu aşamada acele karar vermek istemediği ve özellikle takımın başında bir teknik direktör varken şartları konuşmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Ancak olası Newton’un ayrılığı halinde Trabzonspor’un teknik direktör olarak ilk hedefi; Abdullah Avcı olacak.

12 milyon TL...

Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuk görevi yapan Avcı, sözleşmesi gereği yıllık 12 milyon TL tazminat alma hakkına sahip. Bu konuda Beşiktaş tarafı Avcı ile uzlaşmaya çalışıyor. Mevcut fesih kontratının devam etmesi halinde Avcı başka bir takımla anlaşırsa, örneğin 7 milyon TL’ye de el sıkışsa dahi Beşiktaş tarafından ücreti yine 12 milyon TL’ye tamamlanmak zorunda.