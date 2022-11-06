Trabzonspor’da son dakika

Trabzonspor , Süper Lig'in 13. haftasında evinde Konyaspor'u konuk edecek. Akyazı'da oynanacak karşılaşma saat 20:00'dda başlayacak.

Bordo-Mavili takımda, Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Yusuf Yazıcı bugün forma giyemeyecek. Aynı şekilde Eren Elmalı da sarı kart cezalısı. Avrupa’da görev alamayan Maxi Gomez’in forvette maça başlaması bekleniyor. Trabzonspor’da uzun süreli sakatlığı bulunan Edin Visca, Dorukhan ve Serkan Asan Konyaspor’a karşı oynamayacak.

Marek Hamsik 2’de 2 peşinde

Sivasspor maçında şık bir gole imza atan Marek Hamsik, Konyaspor filelerini de havalandırması halinde 2017’den sonra bir ilki başaracak. Slovak yıldız, en son 5 sene önce Napoli formasıyla üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşamıştı. Abdullah Avcı’nın orta sahadaki lideri olan 35 yaşındaki maestro, Ferencvaros mücadelesinde erken oyundan alınıp zorlu Konyaspor maçına saklanmıştı.

Eren’in yerine favori Yusuf

Sivasspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Eren Elmalı’nın yerine sol bekte kimin oynayacağı merak konusu. 3 yerliyi tamamlamak adına teknik direktör Abdullah Avcı’nın bu bölgede Yusuf Erdoğan’la başlayabileceği öğrenildi. Bir diğer aday ise Denswil. Ancak Hollandalı futbolcunun görev alması durumunda, Uğurcan ve Abdülkadir dışındaki 3. Türk futbolcunun kim olacağı belirsiz.

Konuk takımda tek eksik var

Son 4 lig maçından galibiyet çıkartamayan Konyaspor, bu süreçte 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Yeşil-Beyazlılar’da sakatlığı bulunan Endri Çekici dışında eksik futbolcu yok. Teknik direktör İlhan Palut, “Galibiyet hasretine son vermek istiyoruz. Bu maç bizim için fırsat. Trabzon deplasmanı çok zor ancak kazanacak gücümüz var” dedi.

Biletlere ilgi yüksek

Akyazı’da oynadığı son karşılaşmalarda beklediği taraftar desteğini göremeyen Trabzonspor’da, taraftarlar Konyaspor maçının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Bu durumda fiyatların düşük tutulması ve kadınlar ile öğrencilere ekstra yüzde 50 indirim uygulanması büyük rol oynadı. Bugünkü karşılaşmada Akyazı’da en az 30 bin taraftarın olması bekleniyor. Son Ferencvaros mücadelesinde ise tribünlerde 22 bin biletli seyirci yer almıştı.