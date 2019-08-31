Trabzonspor’da AEK maçında dizinden sakatlanan Abdülkadir Ömür ile yeni transfer Daniel Sturidge Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı.

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün diz ekleminde ödem tespit edildiğini açıkladı:

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, oyuncumuz Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Oyuncumuza gerekli tetkiklerin yapıldığını belirten Yaşar Kibar Güven, “UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda oynadığımız AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür’ün, yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır” dedi.

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