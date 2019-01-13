Trabzonspor'da son antrenman havuzda
Spor Toto Süper Lig’de sezonun ikinci yarısı öncesindeki hazırlıklarını 3 Ocak’tan beri Antalya’nın Belek bölgesinde sürdüren Trabzonspor'da hazırlıklar dün tamamlanırken futbolcular, havuza girip güç depolayıp kampın son gününde stres attılar.
Spor Toto Süper Lig’de sezonun ikinci yarısı öncesindeki hazırlıklarını 3 Ocak’tan beri Antalya’nın Belek bölgesinde sürdüren Trabzonspor, hazırlıklarını dün tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman’ın yönetiminde sabah saatlerinde yapılan antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, salonda çalıştı. Futbolcular, ardından havuza girip güç depolayıp kampın son gününde stres attı.
İdmanın ardından önceki akşam saatlerinde takım kampına gelen Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, teknik direktör Ünal Karaman ile görüşme yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, dün akşam saatlerinde Trabzon’a döndü.