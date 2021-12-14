Uğur Çiftçi, Kyriakopoulos, Tymoteusz Puchacz gibi isimleri sol bek listesinde bulunduran Trabzonspor ’da, yeni bir oyuncu da radara girdi: Hassane Kamara.

Gervinho ve Trabzonspor’un yeni transferi Kouasse gibi Fildişili olan Kamara, Fransa’da Nice forması giyiyor. Ülkesinin milli takımında da oynuyor.

Nice’te son maçlarda şans bulamayan Kamara’nın kiralanması gündeme gelebilir. Çünkü Nice, 2020’nin yaz döneminde 4 milyon Euro bonservis ödediği 27 yaşındaki sol bek için aynı seviyede bir rakam talep ediyor.





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