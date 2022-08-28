Transfer dönemi başında Trabzonspor ’un takıma kazandırmak adına görüşmeler yaptığı Umut Bozok, senelik iki milyon Euro gibi yüksek bir bedel talep etmişti. BordoMavili yönetim ise bu fiyatı yüksek bulup transferi askıya almıştı. Süper Lig’i gol kralı olarak bitiren ve adı Galatasaray ’la da anılan başarılı golcüye son dönemde Trabzon dışındaki tek talip eski kulübü Kasımpaşa... Kasımpaşa’yı daha önce olduğu gibi bir kez daha reddeden Umut’un Trabzonspor’un kendisine yaptığı 1 milyon Euro’luk teklifi kabul ettiği ifade edildi.





Lorient masada

Bunun üzerine Umut Bozok transferinde yeniden aktif duruma geçen Fırtına, kulübü Lorient’le masaya oturacak. Umut’la söz kesen yönetimin Lorient’i de hafta içerisinde ikna etmesi bekleniyor. Abdullah Avcı’nın en uçta alternatif gözüyle düşündüğü Umut Bozok’un bonservisle takıma kazandırılması için görüşme yapılacak.