Trabzonspor'un Antalya kamp kadrosunda altyapı patentli tam 19 oyuncu bulunurken, kulüp adına bu bir rekor... Yerli isimlerden altyapıdan olmayan tek futbolcu Kamil Ahmet Çörekçi.

Teknik direktör Ünal Karaman, öze dönüş politikası kapsamında Trabzon’un gençlerine sarılırken, karşılığını da fazlasıyla alıyor. Geçen sezon Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı ile başlayan furya, bu yıl Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır ile sürdü. Devamı da geliyor...

Arda Akbulut, Muzaffer Kablan, Hasan Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Abdülkadir Parmak, Abdurrahim Dursun, Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılıç ve Oğuzhan Açıl altyapıdan A takıma çağrılan isimler.

Üç kupa maçında oynadı

Genç oyuncuların hepsi kendini göstermek için elinden geleni yapıyor. Ancak biri performansıyla dikkat çekiyor: Murat Cem Akpınar.

19 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, Antalya kampının şu ana kadarki yıldızı. Özellikle sezonu kapatan Onazi’nin yokluğunda ilk 11’e göz kırpan Murat, sezonun ilk yarısında 3 kupa maçında oynamıştı.

Ünal Karaman, Murat ile yakından ilgileniyor, öğrencisini ikinci yarıya hazırlıyor.

Serkan Hacıoğlu