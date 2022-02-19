Trabzonspor resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda 'Kim daha' isimli videonun konukları Yunan oyuncular Siopis ile Bakasetas oldu. Oldukça keyifli anların yaşandığı videoda, "Kim daha çok Trabzonluya benziyor?" sorusunda iki oyuncunun da ortak kararıyla Siopis cevabı verildi.

İşte sorular ve yıldızların tercihleri:

■ Kim daha eğlenceli?

Ortak karar Siopis

■ Kim giyimine daha fazla önem veriyor?

Karşılıklı olarak birbirlerini işaret ettiler.

■ Kim daha iyi yemek yapıyor?

Bakasetas

■ Kim daha unutkan?

Siopis Bakasetas'ı işaret etti.

■ Kim daha bakımlı?

Bakasetas

■ Kim daha utangaç?

Bakasetas

■ Kim daha bonkör?

Bakasetas

■ Kim daha inatçı?

Bakasetas

■ Kimin sesi daha güzel?

Kendilerini seçtiler.

■ Kim daha iyi sirtaki oynuyor?

Ortak karar Siopis

■ Kim daha çok Trabzonluya benziyor?

Ortak karar Siopis