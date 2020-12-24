Büyük umutlarla Karadeniz devinin başına geçen ve kısa sürede takımı toparlayan Abdullah Avcı kazanma alışkanlığını öğrencilerine aşılamak istiyordu. Bunun için de galibiyet serilerine ihtiyaç duyan deneyimli teknik adam, Rizespor ve Hatay zaferleriyle iyi bir ivme yakaladı. İstediği seriyi sağlayan Avcı'nın Trabzonspor'u şimdi de gözünü Galatasaray'a dikti.

Özgüven açısından önemli

Şampiyonluk adaylarından olan ve ligin pozitif futbol oynayan ekipleri arasında yer alan Aslan'ı analiz etmeye başlayan başarılı hoca, rakibin güçlü ve zayıf yönlerini öğrencilerine ezberletecek. Avcı, Galatasaray maçından da galibiyet çıkarılması durumunda tüm rüzgarı arkalarına alacaklarını ve zirve yolunda önemli bir özgüven kazanacaklarını düşünüyor.