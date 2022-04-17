Süper Lig ’de 9. haftadan beri liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor , müthiş geçen sezonu çifte kupayla taçlandırmayı hedefliyor. Fırtına, salı günü Akyazı’da Kayserispor’la kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası’nda yarı final ilk maçında rakibini devirip, 10 Mayıs’taki rövanş öncesi avantajı kapmak isteyen Bordo-Mavililer, Karagümrük beraberliğini bir kenara bıraktı ve sadece kupaya odaklandı. Ara vermeden zorlu 90 dakikanın hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, galip gelerek hem final kapısını aralamak hem de moral bulmak amacında.

Kadro değişecek

Hafta sonunda ise ligde rakip; Adana Demirspor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın yoğun fikstürde kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor. Özellikle Siopis, Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür gibi isimlerin, son maçtan farklı olarak 11’e girmeleri yüksek ihtimal.