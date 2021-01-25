Gençlerbirliği deplasmanında 2-1’lik skorla kazanan ve ligdeki son 5 maçından tam 13 puan çıkartan Fırtına’da moraller yüksekÖ Bordo-Mavililer’de şimdi tek hedef: Süper Kupa. Geçen sezonun lig şampiyonu Başakşehir ile Çarşamba günü Süper Kupa’da kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor, zorlu 90 dakikanın hazırlıklarına izin yapmadan başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sabah gerçekleştirilen antrenmanda, son maçta forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer isimlere ise taktik ağırlıklı bir program uygulandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularını final havasına sokmaya başlarken; tecrübeli hoca Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hedefe ulaşıp, iyi başladığı Trabzonspor serüvenine kupa eklemek istiyor.

20.45’te başlayacak

Eski kulübü Başakşehir’i ekibiyle birlikte analiz eden Avcı, bugün ve yarın tamamen taktik idmanlar üzerinde duracak. Bordo-Mavililer Salı akşamı, maç için İstanbul’un yolunu tutacak. Süper Kupa mücadelesi, Çarşamba günü saat 20.45’te başlayacak.

Bunun adı Avcı farkı!

Abdullah Avcı geldi, Fırtına yükseldi... Sezona Eddie Newton ile başlayan ve ilk 8 maçta sadece 1 galibiyet alan Trabzonspor, Avcı yönetiminde çıktığı 12 lig maçında ise sadece 1 kez yenildi. 8 galibiyet, 3 beraberlikle toplam 27 puan elde etti. Bordo-Mavili takımı ayağa kaldıran ve zirve yarışına sokan Abdullah hoca, bu periyotta maç başına 2.25’lik puan ortalaması yakaladı. Avcı öncesindeki 8 maçta 15 gol yiyen Karadeniz ekibi, 57 yaşındaki hoca ile 12 karşılaşmada 8 kez topu ağlarında gördü. Kısıtlı kadroya ve dar kulübe rotasyonuna rağmen büyük bir iş başaran Abdullah Avcı, artık yönetimin trasfer ihtiyacını yerine getirmesini bekliyor.







