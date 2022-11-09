Bu sezon savunma zaaflarıyla ön plana çıkan Karadeniz ekibi, aynı şekilde hücumda da istediği performansı göstermekte zorlanıyor. Geçtiğimiz sezon geride kalan 13 haftada 22 gol atan Fırtına, bu sezon ise 18'de kaldı. Ayrıca golcülerin performansları da vasatı aşamadı.

Geçen sezon, bu süre içerisinde takımda yer alan Andreas Cornelius, ilk 13 maçta 6 gol atmıştı. Bu sezona bakıldığında ise ileri uçta forma giyen isimler hayal kırıklığı yarattı. Geçen yıl ilk 13 maçta 3 gol atıp, 2 asist yapan Jorge Djaniny, bu yıl 8 maçta forma giyerken, skora katkı veremedi.

Gomez bekleneni veremedi

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'dan takıma katılan Maxi Gomez de beklenen katkıyı veremedi. 26 yaşındaki forvet, 7 maçta 1 gol atıp, 2 de asist yaptı. Kasımpaşa forması ile krallık sevinci yaşayan Umut Bozok da 8 maçta formayı giydi, 2 kez rakip fileleri havalanırdı.