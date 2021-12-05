Son 4 maçta da skora etki eden ve 1 gol, 3 asistlik performans gösteren Nwakaeme, Adana Demirspor karşılaşmasında adeta resital sundu. 26. dakikada Dorukhan’ın çizgiye inip verdiği pasta önce direğe takılan Nijeryalı yıldız, devamında topu ağlara yolladı. 32 yaşındaki kanat, ikinci yarının başında ise Hamsik’e mükemmel asist yaptı. Bu sezon görmeye alışık olduğumuz müthiş paslarından birini verdi. Slovak oyuncu da topu filelere gönderdi.

6 gol, 6 asist

14. lig maçında 6 gol, 6 asistlik performansa ulaşan ve 12 kez skor katkısı gösteren Nwakaeme, bu alanda sezonun en iyi ismi. Özellikle Djaniny, Bakasetas gibi kilit isimlerin yokluğunda ne kadar önemli bir yıldız olduğunu bir kez daha gösteren Nwakaeme, tartışmasız maçın adamıydı.