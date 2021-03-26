Fransa’dan Foot Mercato, Fırtına’nın stoper hedefini duyurdu. İnternet sitesinde yer alan haberde, Bordo-Mavililer’in AS Nancy forması giyen Sega Colibaly’yi takip ettiği vurgulandı. Bu sezon Ligue 2’de 22 maça çıkan başarılı stoperin Haziran ayında serbest kalacağı belirtilirken, Trabzonspor’un 24 yaşındaki Mali asıllı Fransız futbolcuyla ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. Stoper bölgesinin yanı sıra sağ bekte de görev yapabilen Coulibaly, bu sezon takımına 2 gollük skor katkısı sağladı. Hosseini ile yeni kontrat görüşmelerini sürdüren Bordo-Mavililer’in, İranlı futbolcuya alternatif olarak Sega Coulibaly’yi radarına aldığı ifade edildi. Fırtına, 500 bin Euro kazanan Hosseini’ye 750 bin Euro artı 100 bin Euro bonus ücret önerirken, oyuncunun menajeri 1 milyon Euro talep ediyor.



