Teknik direktör Ünal Karaman’ın tatlı kararsızlığı... Sezon başından bu yana sık sık sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü ideal 11’ini sahaya süremeyen tecrübeli çalıştırıcı, uzun bir aradan sonra kadrosunun büyük bir kısmını kullanabilecek. Üstelik Karaman’ın elinde bulunan tüm hücum oyuncuları da bir hayli formda! Rodallega 3 maçtır fileleri havalandıramamasına rağmen attığı 12 golle takımın en skorer ismi. Anthony Nwakaeme ise son 4 maçtaki 4 gol ve 1 asistlik performansıyla Fırtına’yı sırtlamayı başardı.

Ekuban, Gana’da coştu

Ligde son iki maçta üç kez direğe takılan Ekuban ise şanssızlığını ilk kez çağırıldığı Gana Milli Takımı’nda kırdı. 24 yaşındaki futbolcu, Gana formasıyla çıktığı 2 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Ligdeki son maçlarda bu 3’lüyü aynı anda sahaya süren Karaman’ın elinde iki yıldız isim daha var. Akhisar maçıyla birlikte affedilen ve tam 8 hafta sonra formasına kavuşan Olcay Şahan da milli arayı çok iyi değerlendirdi. Tecrübeli oyuncunun istekli tavırları teknik heyeti memnun etti.

En büyük koz

Sakatlığı nedeniyle 4 haftadır görev yapamayan Abdülkadir Ömür ise çalışmalara başladı. Trabzonspor’un en büyük kozlarından birisi olan 19 yaşındaki oyuncu, milli arada eksiklerini kapatarak Antalya maçında sahada olmayı hedefliyor. Ünal Karaman’ı ise kritik maç öncesinde forma tercihleri konusunda zorlu bir karar bekliyor.