Trabzonspor'da savunmada rekabet başladı

Trabzonspor'da Nwakaeme ve Ekuban, Rodallega ile iyi bir uyum yakalayarak takımın önemli kozları olurken, savunmada da benzer bir tablo oluştu.

17 Nisan 2019, Çarşamba 06:16
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Trabzonspor'da savunmada rekabet başladı

Trabzonspor’un sezon başında hücum hattına transfer ettiği Nwakaeme ve Ekuban, Rodallega ile iyi bir uyum yakalayarak takımın önemli kozları olurken, savunmada da benzer bir tablo oluştu.

Savunma oyuncusu Hosseini 20 maçta forma giydi. Oyuncu 1 asist yaparken Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti. Toure ise ligde 24 mücadelede görev aldı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4 maça çıkan Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini ile birlikte takımın savunma gücüne önemli katkı sağlarken, aralarında da tatlı bir rekabet yaşanmaya başladı.

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