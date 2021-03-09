Trabzonspor'da savunma yıkıldı
Ligin ikinci yarısındaki 7 maçta kalesinde toplam 3 gol gören Trabzonspor, aynı sayıda golü bu kez Alanyaspor’dan yedi. Abdullah Avcı geldikten sonra savunmasıyla ön plana çıkan Bordo-Mavililer, Alanya önünde kötü bir maç çıkartırken, Vitor Hugo da cezalı duruma düştü
Eddie Newton sonrası Trabzonspor’da teknik direktörlük görevine gelen Abdullah Avcı, ilk iş olarak defanstaki sorunu çözmüştü. Takım savunmasını toparlayan ve Bordo-Mavililer’i çok az gol yiyen bir takım haline getiren Avcı, bu kez istediğini alamadı. Alanyaspor karşısında özellikle savunma bekleri Marlon ile Serkan Asan ciddi hatalar yaparken, ikinci gol ise Edgar’ın topu kaptırması nedeniyle yendi. Ligin ikinci yarısındaki 7 maçta sadece 3 kez topu ağlarında gören hatta 4 karşılaşmada kalesini kapatan Fırtına, bu kez bir maçta 3 gol birden yedi. Karadeniz ekibi üstelik Vitor Hugo’yu da kaybetti.
Erzurum’a karşı yok
Haftalardır sınırda maçlara çıkan Brezilyalı stoper, dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Vitor Hugo, önümüzdeki hafta Erzurumspor ile oynanacak deplasman mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Yerine ise Hosseini’nin forma giymesi bekleniyor. İranlı stoper, daha önce Hugo’nun sakatlık sürecinde çok başarılı maçlar çıkarmıştı.