Eddie Newton sonrası Trabzonspor’da teknik direktörlük görevine gelen Abdullah Avcı, ilk iş olarak defanstaki sorunu çözmüştü. Takım savunmasını toparlayan ve Bordo-Mavililer’i çok az gol yiyen bir takım haline getiren Avcı, bu kez istediğini alamadı. Alanyaspor karşısında özellikle savunma bekleri Marlon ile Serkan Asan ciddi hatalar yaparken, ikinci gol ise Edgar’ın topu kaptırması nedeniyle yendi. Ligin ikinci yarısındaki 7 maçta sadece 3 kez topu ağlarında gören hatta 4 karşılaşmada kalesini kapatan Fırtına, bu kez bir maçta 3 gol birden yedi. Karadeniz ekibi üstelik Vitor Hugo’yu da kaybetti.

Erzurum’a karşı yok

Haftalardır sınırda maçlara çıkan Brezilyalı stoper, dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Vitor Hugo, önümüzdeki hafta Erzurumspor ile oynanacak deplasman mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Yerine ise Hosseini’nin forma giymesi bekleniyor. İranlı stoper, daha önce Hugo’nun sakatlık sürecinde çok başarılı maçlar çıkarmıştı.



