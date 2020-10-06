Aylardır yoğun mesai harcanan transferde mutlu sona ulaşıldı. Yönetim, iki sezondur sorun yaşanan savunma hattı için uzun süredir Vitor Hugo'yu kadrosuna katmak istiyordu. Brezilyalı stoperin kulübü Palmeiras'la yapılan kıran kırana pazarlıklar, aylar sonunda sonuç verdi. Fırtına önceki gün 29 yaşındaki oyuncuyu, Türkiye'ye getirdi.

Oyuncuya 1.35 milyon Euro...

Yapılan son görüşmelerin ardından taraflar el sıkıştı. Sağlık kontrollerinden geçirilen Sambacı için KAP bildirimi de yapıldı. Hugo'nun kulübüne her biri 800 bin Euro olmak üzere 4 taksit halinde toplam 3.2 milyon Euro ödeneceği açıklandı. Başarılı savunmacıyla 4 yıllık sözleşme imzalanırken, ilk 3 sezon senelik 1.35 milyon, son sezonunda ise oyuncuya 1.4 milyon Euro ödeneceği duyuruldu.

Edgar'la tandemi oluşturacak

Öte yandan bildirimde, yıldız oyuncunun menajerine de futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10'u kadar bir rakam verileceği belirtildi. Stoper oyuncularından memnun olmayan Bordo-Mavililer'de artık Edgar-Hugo tandemi görev yapacak.

3. Sambacı oldu

Karadeniz devi geride bıraktığımız transfer döneminde Brezilya pazarına yöneldi. İlk olarak Fluminense'den Marlon'u satın alma opsiyonuyla kiralayan Bordo-Mavililer daha sonra Bahia'dan Flavio'yu 1.2 milyon Euro'ya aldı. Trabzonspor son olarak da Hugo'yu renklerine bağladı. Hatırlanacağı üzere Fırtına, bir başka Brezilyalı Guilherme'yle de yollarını ayırmıştı.

13'ü seçti çünkü...

Vitor Hugo için hazırlanan tanıtım videosu kısa sürede Bordo-Mavili taraftarlardan yoğun ilgi görürken, Sambacı'nın forma numarasının 13 olduğu görüldü. Brezilyalı oyuncunun, İtalyan ekiplerinden Fiorentina'da birlikte oynadığı ve 2 sene önce vefat eden takım arkadaşı Davide Astori'nin anısı için bu forma numarasını tercih ettiği öğrenildi. Astori de 13 numarayı giyiyordu.

18.2 milyon Euro bonservis ödendi

Kariyerinin başında gittiği takımlarda dikiş tutturamayan Hugo için son dönemde ciddi bonservis bedelleri ödendi. 2016'da Tombense'den, Palmeiras'a, 1.5 milyon Euro'ya transfer olan Sambacı, 2017'de Fiorentina'ya tam 8 milyon Euro'ya gitti. 2019'da, 5.5 milyon Euro'ya Palmeiras'a dönen başarılı savunmacı için Trabzonspor da 3.2 milyon Euro ödeyece