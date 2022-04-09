Son 2 lig maçında olduğu gibi Trabzonspor ’un geri dörtlüsü yine değişecek. Kart cezası biten Peres sağ bekteki yerine dönecek. Beşiktaş maçında gösterdiği performansla tam not alan Hüseyin’in yanında bu kez Vitor Hugo’nun olması bekleniyor. 1 Mart’ta ayağı çatlayan ve beklenenden çok erken idmanlara başlayan Hugo, 11’e yakın. Sol bekte ise Puchacz’ın yerine Denswil bir adım önde gözüküyor.

Abdullah Avcı 2'de 2 yaptı

Abdullah Avcı, Trabzonspor’un başında Gaziantep FK’ya rakip olduğu 2 lig maçını da kazandı. Fırtına’nın hocası, eski yardımcısı Erol Bulut’la karşı karşıya geldiği 7 karşılaşmanın ise sadece 1’ini kaybetti. Söz konusu maçların 5’inde Avcı galip gelirken, 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bordo-Mavililer, Gaziantep FK deplasmanında çıktığı son 2 lig karşılaşmasında ise rakibiyle yenişemedi.

Son 5 maçta kaleyi kapatamadı

Ligin en çok gol atıp (59), en az gol yiyen takımı (27) olan lider Trabzonspor, son 5 karşılaşmada ise kalesini kapatamadı. Bu periyotta Kayserispor’u 3-2,Göztepe’yi 4-2’lik skorlarla mağlup eden Fırtına, Fenerbahçe ve Beşiktaş’la 1-1 berabere kaldı, Rizespor’a ise 3-2 yenildi. Bordo-Mavililer’in kalesinde gol görmediği son maç, 26. haftadaki 4-0’lık Alanyaspor mücadelesiydi.

Abdülkadir Ömür'e özel görev

Sezonun ilk yarısındaki 3-0’lık Gaziantep karşılaşmasında çok şık bir gol atan Abdülkadir Ömür, bugün de Trabzonspor’un hücumdaki en önemli kozlarından... Abdullah Avcı, genç oyuncudan sık sık savunma arkasına koşu göstermesini ve orta alanda topu aldığında dikine yapacağı koşularlaGaziantep’in 3’lü defans hattını zorlamasını istedi. Son 4 lig maçının 3’ünde skora etki eden Abdülkadir, 3 gol, 1 asistlik performans gösterdi.