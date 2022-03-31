Trabzonspor , son Rize maçından çok farklı bir defans kurgusuyla derbiye çıkacak. Öncelikle kart cezası biten Uğurcan Çakır kaleye, Puchacz da sol beke dönecek. U19 Milli Takımı’nda sakatlanan Ahmetcan Kaplan’ın yerine Hüseyin Türkmen’in stoperde başlaması bekleniyor.

Sağ bekte Peres cezalı olduğu için Dorukhan’ın savunmanın sağına geçeceği öğrenildi. Vitor Hugo’nun yokluğunda savunmada liderlik görevi ise yine Denswil’in... Hollandalı stoper dışında, Rize karşısında defansta görev alan tüm isimler (İsmail, Ahmetcan, Peres) Beşiktaş maçında değişecek.

Rize maçındaki geri dörtlüden sadece Denswil’in, Beşiktaş derbisine 11’de başlaması bekleniyor.