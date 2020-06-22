Şampiyonluk yolunda oldukça kritik bir düzlüğe giren Trabzonspor için Alanyaspor deplasmanında kazanmak kadar önemli bir konu daha var. O da; ceza sınırındaki oyuncuları kaybetmemek.

Bordo-Mavili takımda savunmanın 4 kilit ismi kart sınırında bulunuyor. Manuel Da Costa, Majid Hosseini, Joao Pereira ve Filip Novak kart görmeleri durumunda haftaya oynanacak Ankaragücü mücadelesini kaçıracak. Sonraki hafta ise Galatasaray derbisi var. Teknik direktör Hüseyin Çimşir oyuncularından dikkatli olmalarını isterken, en azından defans hattındaki tüm isimleri aynı anda kaybetmek istemiyor. Karadeniz ekibinde Nwakaeme de kart sınırında. Ancak Nijeryalı yıldız zaten sakatlığı nedeniyle 3 hafta yok.