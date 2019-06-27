Denizlispor’un Hugo Rodallega’yı kadrosuna katması, Sparta Rotterdam’da görev yapan Halil Dervişoğlu ile bir türlü ortak noktaya varılamaması sonucunda Bordo- Mavililer’in scout ekipleri santrfor transferi için devreye girdi.

Aynı zamanda transfer listesinde bulunan golcülerin yüksek maliyetleri nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman’ın talimatları doğrultusunda scoutlardan bir rapor hazırlanması istendi. Buna göre önümüzdeki günlerde Karaman’a yeni golcüler için bir liste sunulacak.