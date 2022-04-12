Trabzonspor 'da geri sayım sona gelmek üzere. BordoMavililer son haftadaki kayıplarına rağmen hâlâ açık farkla lider. Artık şampiyonluğun ne zaman ilan edileceği sorusu yanıt bekliyor. Bordo-Mavililer'e kalan 6 haftada takipçileri Konya ile Fenerbahçe tüm maçlarını kazansa bile zafere ulaşmak için 5 puan yeterli olacak. Trabzonspor'un fikstüründe kalan; Karagümrük, Adana Demir (d), Antalya, Hatay (d), Altay ve Başakşehir (d) maçlarından 1 galibiyet, 2 beraberlik alması şampiyonluğa yetecek.

Şampiyonluk için 5 puanın yettiği Fırtına rakiplerinin puan kayıpları halinde daha da erken hedefine ulaşabilecek. Trabzonspor cuma günü Karagümrük'ü devirir, Fenerbahçe sahasındaki Göztepe karşılaşmasında, Konya da içerideki Gaziantep FK mücadelesinde puan kaybederse Bordo-Mavililer pazar günü oynamadan da rakiplerinin skorlarına göre şampiyonluğu ilan edebilir.

Avrupa'nın da zirvesinde

Trabzonspor Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında en yakın rakibine en fazla puan farkı yapan takım olma unvanını devam ettiriyor. 72 puanla zirvede olan Bordo-Mavililer en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 13 puan önünde yer alıyor. Bu alanda Fırtına'ya en yakın takımlar Fransa'da PSG ile İspanya'da Real Madrid.

Messi, Neymar, Mbappe'li PSG en yakın rakibi Marsilya'nın 12 puan önünde. İspanya'da ise Real Madrid Barça'nın 12 puan önünde lider durumda bulunuyor. Sadece 5 büyük lig değil, Avrupa'nın önde gelen diğer ülkelerinde de durum aynı. Belçika'da lider Saint Gilloise maç eksiğiyle 74 puanda, takipçisi Club Brugge 72 puanda. Hollanda'da 72 puanla zirvede olan Ajax'ı 68 puanla PSV takip ediyor. Portekiz'de ise Porto 79, takipçisi Sporting 73 puanla sıralanıyor.







