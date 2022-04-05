Abdullah Avcı’nın “Ramazan sonunda herhalde bayramda şampiyonluk mutluluğunu yaşayacağız” açıklamasının ardından taraftarlar hesap kitap yapmaya başladı. Kalan 7 haftalık periyotta Trabzonspor minimum 8 puan toplarsa, rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan işi bitirecek. Ancak Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarının kazanılması halinde de bu iş bitebilir. Öyle ki Trabzonspor böyle bir durumda puanını 77 yapacak. 13 puan gerisindeki Konyaspor ise önündeki 2 maçın birinde takılır yani yenilir veya berabere kalırsa matematiksel olarak şampiyonluk garantilenecek. Fırtına’nın 2’de 2 yapması halinde, 15 puan gerisindeki Fenerbahçe ’nin tüm maçlarını kazanması durumunda bile şampiyonluk şansı kalmıyor. Konyaspor önümüzdeki 2 haftada sırasıyla Çaykur Rizespor (d) ve Gaziantep FK ile karşılaşacak. Fenerbahçe’nin ise Galatasaray derbisi ve sonrasında Göztepe maçı var.









Rekor tarih: 27 Nisan

Süper Lig tarihinde en erken şampiyon olan takım Fenerbahçe... Sarı- Lacivertliler, 2013-2014 sezonunda 27 Nisan’da mutlu sona ulaşmış ve bitime 3 hafta kala ipi göğüslemişti. Trabzonspor, 2’de 2 yaparsa en yakın takipçisi Konyaspor’un alacağı sonuçlara göre yani 17 Nisan’da şampiyon olabilir. Konyaspor’un takılmaması durumunda ise Fırtına 3’te 3 yapıp, 23 Nisan’daki Adana Demirspor deplasmanında işi garantileyebilir. Her iki senaryoda da, Fenerbahçe’nin en erken şampiyonluk rekoru kırılmış olacak.







