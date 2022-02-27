Trabzonspor , Kayseri engelini de geçti; üstelik 2-0 geriden gelip 3-2’lik müthiş bir geri dönüşle zafere gitti... Abdullah Avcı “Sadece bir maç daha kazandık”, Başkan Ahmet Ağaoğlu “Daha 11 hafta var, sabırlı olmaya devam” diyor. Ancak havadaki şampiyonluk kokusu, her geçen maç biraz daha yükseliyor...

17 puanlık fark

23. haftada Galatasaray ’ı müthiş bir geri dönüşle İstanbul’da deviren Fırtına, çıktığı son 5 lig maçını da kazandı, en yakın rakibi Konyaspor’la puan farkını 17 yaptı. Takım sahada asla pes etmiyor, geri düşse bile skoru çeviriyor. Nitekim Bordo-Mavililer, bu sezon 9 maçta ilk golü yiyen taraf olmasına rağmen hiçbirinde vazgeçmedi, 5’ini kazandı, 4’ünden beraberlik çıkardı, toplamda 19 puan aldı.

355 günlük seri

2007’deki Beşiktaş maçından bu yana ilk kez devreyi 2 farklı geride kapattığı bir Süper Lig karşılaşmasında galibiyete uzanan Fırtına, evinde ise 355 gündür kaybetmiyor. Son olarak Kayserispor’u devirip, geçen sezondan beri devam eden seriyi 20 maça çıkartan Karadeniz ekibi, Akyazı’da söz konusu periyotta 14 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Bu başarı; 1994-1996 yılları arasında iç sahada 28 maçlık kaybetmeme serüveninden sonraki en uzun seri.

Liderlik rekoru yakın

19 haftadır zirve koltuğunda oturan ve unutulmaz bir sezon geçiren Trabzonspor, en son 1980-81’de aralıksız 22 hafta birinci sıradaydı. Daha önce dış saha rekorunu kıran, pek çok istatistikte kulüp tarihine geçen Bordo-Mavililer, adım adım bu rekoru da kırmaya hazırlanıyor. Kısacası Abdullah Avcı kenarda, takım sahada çok konsantre. Yönetimin de sezon başından beri oyunculara ve teknik heyete güveni tam.

Her maç kapalı gişe

Taraftarlar ise çoktan şampiyonluk moduna girdi. Artık her galibiyetten sonra Bordo-Mavili futbolseverler şehir meydanına inip kutlama yapıyor. Maçların ardından Akyazı’da başlayan horon ve kolbastı şov, Trabzon’un sokaklarında devam ediyor. Medical Park Stadı’nı son virajda tıklım tıklım dolduran taraftarlar, bitime 11 maç kala ‘şampiyonluğu kaçıncı haftada garantileriz’ hesaplamalarına başladı.