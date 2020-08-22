Bahia ile 1.2 milyon Euro bonservis konusunda anlaşan Bordo- Mavililer, 24 yaşındaki futbolcuyla da yıllık 700 bin Euro'dan 4 senelik sözleşme için el sıkışmıştı. Brezilya ekibinin bitmek bilmeyen isteklerine rağmen Başkan Ahmet Ağaoğlu görüşmelere son noktayı koydu ve sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesiyle Sambacılar'ı ikna etti.

Testi negatif çıkarsa...

Brezilya'da özel işleri olan yıldız orta saha önümüzdeki hafta koronavirüs testine girecek. Sonucun negatif çıkması halinde Brezilyalı futbolcunun bir hafta içerisinde Türkiye'ye gelmesi ve kendisini 4 yıllığına Bordo-Mavili renklere bağlayacak olan imzayı atması bekleniyor

Yakup Çınar