Alanyaspor’un orta sahadaki en önemli halkalarından biri konumundaki Salih, çıktığı 28 lig maçında 2 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Daha önce Galatasaray’la da adı anılan 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi lig sonunda bitiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, mali şartların oluşması halinde Salih’in transferine sıcak baktığı öğrenildi. Orta alandaki kaliteyi artırmak isteyen Avcı, merkezde iki yönlü oyunuyla fark yaratan Salih Uçan’ın Trabzonspor’a büyük katkı sağlayacağını düşünüyor. Bordo-Mavili yönetim, önümüzdeki günlerde Salih konusunda ciddi girişimlerde bulunacak.



