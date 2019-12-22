Trabzonspor'a Konyaspor maçı öncesi kötü haber...
Bordo-mavililerin İranlı stoperi Majid Hosseini, sakatlığı nedneiyle Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;
Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, futbolcumuz Majid Hosseini’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Oyuncumuzun Konyaspor maçı kamp kadrosunda yer almayacağını belirten Hakan Ayaz, “Bel kaslarında spazma bağlı bel ağrısı şikayeti bulunan oyuncumuz Majid Hosseini’nin tedavisi ve fizyoterapist nezaretinde saha çalışmaları sürmektedir. Oyuncumuzun tam olarak hazır olmaması nedeniyle Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir” dedi.