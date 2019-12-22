Trabzonspor'da sakatlık şoku!

Son dakika haberi... Trabzonspor'un İranlı stoperi Majid Hosseini, sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

22 Aralık 2019, Pazar 14:10 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor'da sakatlık şoku!

Trabzonspor'a Konyaspor maçı öncesi kötü haber...

Bordo-mavililerin İranlı stoperi Majid Hosseini, sakatlığı nedneiyle Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, futbolcumuz Majid Hosseini’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Oyuncumuzun Konyaspor maçı kamp kadrosunda yer almayacağını belirten Hakan Ayaz, “Bel kaslarında spazma bağlı bel ağrısı şikayeti bulunan oyuncumuz Majid Hosseini’nin tedavisi ve fizyoterapist nezaretinde saha çalışmaları sürmektedir. Oyuncumuzun tam olarak hazır olmaması nedeniyle Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir” dedi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...