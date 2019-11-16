Sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar nedeniyle bir türlü ideal kadrosuna kavuşamayan Bordo-Mavililer’e, en istikrarlı ve en başarılı oyuncularından biri olan Filip Novak’tan da kötü haber geldi. Trabzonspor’da gösterdiği performansla Çekya Milli Takımı’na giden 29 yaşındaki oyuncu, antrenmanda sakatlandı. İlk yapılan kontroller sonucunda aldığı darbe nedeniyle 29 yaşındaki oyuncunun sağ alt baldır soleus adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Çekya Sağlık ekibi tarafından, başarılı sol bekin en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı Karadeniz ekibine iletildi. Bu doğrultuda ilk yarıyı kapatan Novak’ın, asıl mevkiisi sol bek olan bir alternatifi olmaması da teknik heyeti düşündürüyor.

Sözleşmesi uzatılacak

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Filip Novak ile Bordo- Mavili yönetim arasındaki görüşmeler devam ediyor. Çek oyuncunun ortaya koyduğu oyun ve mücadeleden oldukça memnun olan Trabzonspor, Novak’la nikah tazelemeye hazırlanıyor.

Yusuf da sakatlandı

Karadeniz devinde, Yusuf Sarı da U21 Milli Takım kampında sakatlandı. Kasığındaki ağrılar nedeniyle kadrodan çıkartılan genç oyuncunun, çok ciddi bir probleminin olmadığı ve milli ara dönüşünde Ankaragücü ile oynanacak kritik karşılaşmada forma giyebileceği kaydedildi.

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