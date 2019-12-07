Trabzonspor’da sakatlar dönüyor

Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü ideal kadrosu ile sahaya çıkamayan Trabzonspor için sezon yeni başlıyor...

Teknik direktör Ünal Karaman her fırsatta “Eksiklerimiz döndüğünde çok daha iyi bir takım olacağız” ifadelerini kullanıyordu. Bordo- Mavili takımda Abdülkadir Ömür dışında sakat futbolcu kalmadı.

Çekya Milli Takımı’nda sakatlanan ve 6 hafta forma giyemeyeceği açıklanan, bu doğrultuda ligin ilk yarısını kapatması beklenen Novak bile beklenenden erken döndü, topla çalışmalara başladı. Gelecek hafta takımla idmana çıkması beklenen Çek oyuncunun, Denizli karşısında sahada olabileceği konuşuluyor.

11’in vazgeçilmezleri

Novak’ın yanı sıra idmanda sol ayak tarak kemiği kırılan ve 2 buçuk ay sahalardan uzak kalan Ekuban da yavaş yavaş forma giymeye başladı. Mikel ve Yusuf Sarı da sakatlıklarını tamamen atlatmasının ardından 11’in vazgeçilmezleri arasına girdi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrar yakalayamayan Sturridge de artık tamamen hazır.

Öte yandan yaklaşık 1 senedir forma giyemeyen Onazi’nin en azından ikinci yarıda süre alabilecek duruma geldiği kaydedildi. Abdülkadir Ömür dışında eksik oyuncusu kalmayan Fırtına’nın kadrosu rakipler için artık daha tehlikeli.